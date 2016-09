Kleider brennen im ersten Obergeschoss

Feuerwehr befördert Textilien durchs Fenster

+ Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Es gab jedoch nicht viel zu tun. - Foto: Petzold

Wildeshausen - Die Alarmierung für die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup lautete am Dienstag um 12.32 Uhr „Wohnungsbrand“.

Als die Einsatzkräfte vor einem Haus an der Lindberghstraße eintrafen, hatten die Bewohner zwar zunächst das Gebäude verlassen, zwei von ihnen waren dann aber doch in die Wohnung zurückgekehrt. Die Feuerwehr holte die Personen nach draußen. Ein Atemschutztrupp überprüfte dann die Wohnung und fand im Kinderzimmer brennende Kleidungsstücke. Diese wurden durch das Fenster hinausgeworfen. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die Wohnung und gaben sie wieder frei. Vor Ort waren 29 Kräfte in sieben Fahrzeugen. Zehn Mann blieben als Reserve beim Feuerwehrhaus in Düngstrup.