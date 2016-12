Investor bietet 70 Parkplätze an

Bahnhofsgelände ist Thema im Stadtrat

+ Hier soll die neue Halle stehen.

Wildeshausen - Selten wurde in Wildeshausen so sehr über Parkplätze gestritten wie im Rahmen der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Bahnhof. Ursprünglich hatte sich Investor Frank Stöver im Rahmen eines Vertrages im Jahr 2010 bereit erklärt, dort 70 öffentlich zugängliche Stellplätze zur Verfügung zu stellen, die er selbst bewirtschaften darf. Dieses Ziel hatte Stöver aber aufgegeben, nachdem er wenig Interesse an den Flächen feststellte. Deshalb hatte er im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes beantragt, lediglich 25 bis 30 Stellplätze zu schaffen.

Das sorgte für einige Aufregung. Zur Ratssitzung am Donnerstag, 15. Dezember, hat unter anderem deshalb Karl Schulze Temming-Hanhoff als parteiloser Ratsherr beantragt, die Anpassung des Durchführungsvertrages und des Grundstückskaufvertrages nicht zu akzeptieren, sondern Letzteren rückabzuwickeln. Neben den fehlenden Parkplätzen moniert Temming-Hanhoff, dass die geforderte Behinderten-Toilette nicht im Ansatz vorhanden sei. Weiter heißt es: „Auch die Wartehalle steht der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung, weil sie stets verschlossen ist. Darüber fehlen die eigentlich dem Tourismus dienenden Ladenlokale, weil sie anderweitig genutzt werden.“

Stöver begegnet diesen Vorwürfen mit Unverständnis. In einem Gespräch mit unserer Zeitung machte er deutlich, dass die Toilette bereits steht. „Die Wartehalle ist auch bald öffentlich zugänglich, wenn das neue Hotel seinen Betrieb aufnimmt“, erklärte er. Die geplanten Geschäfte seien so nunmal nicht umsetzbar gewesen, weil weder ein Kiosk noch ein Bäcker Interesse signalisiert hätten.

In die Parkplatzdiskussion ist dagegen wieder deutlich mehr Leben gekommen. „Ich stelle 70 öffentlich zugängliche Parkplatze zur Verfügung“, kündigte Stöver an, nachdem sogar das neue Verkehrsgutachten moderne Stellplätze in Bahnhofsnähe angeregt hatte. „Ich erfülle den gesamten Vertrag“ bekräftigte der Investor. Die Parkplätze würden eingerichtet, wenn die Lagerhalle gebaut werden könnte. Diese jedoch muss nach Absprache mit der Bahn 3,5 Meter vom Gleis entfernt stehen und deshalb auf dem Baufeld ein wenig verschoben werden. Weil dafür ein neuer Bebauungsplan erforderlich ist, steckt Stöver in der Warteschleife fest.

Auch das Deutsche Rote Kreuz ist von der Verzögerung betroffen. Die Organisation möchte nämlich in der Halle sowohl die Kleiderkammer als auch den Fuhrpark und die Utensilien des Blutspendedienstes unterbringen. Der derzeitige Standort der Kleiderkammer am Grünen Weg muss möglichst schnell geräumt werden, weil die Parksituation schwierig und die Kammer recht klein ist. Ursprünglich hatten die Helfer darauf gehofft, schon Anfang des Jahres umziehen zu können. Nun werden sie sich wohl bis zum Frühsommer gedulden müssen – sollte der Rat in wenigen Tagen der Bebauungsplanänderung zustimmen. Die Stadtverwaltung hat auf jeden Fall im Rahmen einer Stellungnahme am Mittwoch allen Ratsmitgliedern mitgeteilt, dass die Sach- und Rechtslage dafür spricht. - dr