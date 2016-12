Größtes Projekt für bezahlbares Wohnen in Wildeshausen angelaufen

GSG realisiert 57 Appartements unter dem Namen „Heidehöfe“

+ Sozialdezernent Bodo Bode, Landrat Carsten Harings, GSG-Geschäftsführer Stefan Könner, Bürgermeister Jens Kuraschinski und Architekt Stefan Scheper (v.l.) beim symbolischen Spatenstich für die „Heidehöfe“. - Fotos: Rohdenburg

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Unter dem klangvollen Namen „Heidehöfe“ hat die GSG Oldenburg jetzt das größte Bauvorhaben im Landkreis Oldenburg gestartet. Am Montag gab es den ersten Spatenstich mit Landrat Carsten Harings und Bürgermeister Jens Kuraschinski auf dem Grundstück direkt neben dem Kreisaltenheim in Wildeshausen.

„Ich freue mich, dass es jetzt losgeht“, so Harings auf dem Baufeld, das der Landkreis an die GSG verkauft hatte. Das Projekt habe Modellcharakter. Er hofft, dass es weitere Gemeinden im Landkreis ermuntere, ähnliche Vorhaben zu realisieren und auf bezahlbaren Wohnraum zu setzen. Mit der GSG habe man einen verlässlichen Partner, bei dem der Landkreis auch als Gesellschafter aktiv sei.

Das Projekt in der Kreisstadt hat ein Investitionsvolumen von rund 7,5 Millionen Euro. Die „Heidehöfe“ umfassen, verteilt auf drei Gebäude, ingesamt 57 Wohnungen mit Größen zwischen 49 (Einzelzimmerappartement) und 84 Quadratmetern (vier Zimmer). Die Kaltmieten liegen bei allen Wohnungen bei rund 5,60 Euro pro Quadratmeter. „Wir hoffen, dass wir die ersten Appartements Ende 2017 vermieten können“, so GSG-Geschäftsführer Stefan Könner.

Schon jetzt verzeichnet das Büro der GSG an der Huntestraße großes Interesse an den Wohnungen. Elf Appartements sollen in Kooperation mit den Gemeinnützigen Werkstätten an behinderte Menschen vermietet werden. Acht Wohnungen sind für Senioren vorgesehen. Somit sind 38 Wohnungen für weitere Interessenten gedacht, die über ein geringes Einkommen verfügen.

Großen Nachholbedarf in Wildeshausen

„Wir sind dankbar, dass wir die GSG als Partner haben“, betonte Kuraschinski. „Damit kommen wir ein ganzes Stück weiter, denn wir haben in Wildeshausen einen großen Nachholbedarf.“

Er berichtete, dass auch die Verkaufsverhandlungen mit der VR Immobilien für ein Grundstück am Lehmkuhlenweg weit fortgeschritten seien und man bald mit der Vertragsunterzeichnung rechnen könne. Weitere Projekte gibt es am Kornweg, wo die GSG bereits zwölf Wohnungen baut.

In der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist zudem ein weiteres Vorhaben der städtischen Siedlungsgesellschaft geplant. Das Volumen ist aber noch nicht bekannt.

+ Die Bagger rollen schon seit einigen Tagen auf dem Grundstück an der Goldenstedter Straße und der Heidloge.

Landkreisweit besitzt die GSG derzeit rund 230 Wohnungen und baut in den kommenden Jahren 150 Mietwohnungen, die alle auf Dauer im eigenen Bestand bleiben sollen.

Wie hoch der Bedarf in Zukunft ist, lässt sich schwer einschätzen, so Könner. „Wir müssen den Markt beobachten. Wir wollen den Bedarf decken und nicht wecken.“ Von daher sei es auch nicht so einfach, Modellrechnungen aufzustellen. Diese hätten sich auch in den vergangenen Jahren nicht bewährt, weil der Zuzug nach Deutschland schwer zu kalkulieren sei.