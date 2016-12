Futtermittelspedition Burmeister geht nach Visbek

Traditionsunternehmen sieht keine Expansionschance

+ Im Herzen von Wildeshausen ist die Firma Burmeister ansässig. Der Heimtierbedarf wird in der Stadt bleiben. - Archivfoto: dr

Wildeshausen - Die Wildeshauser Futtermittel-Spedition Burmeister wird nach 65 Jahren ihr Unternehmen nach Visbek verlagern, weil sie keine Entwicklungsmöglichkeiten in der Kreisstadt mehr sieht.

Wie die an der Kokenstraße ansässige Firma mitteilt, bleibt der Handel für Kleintierbedarf in der Innenstadt, der Großteil des Unternehmens siedelt jedoch nach Rechterfeld um. Die Firma arbeitet in vierter Generation in Wildeshausen und hätte das nach eigenen Aussagen auch gerne weiter getan. Philipp Burmeister, der den Betrieb in Rechterfeld übernimmt, hatte bereits im September angekündigt, dass die Gemeinde Visbek ein passendes Grundstück angeboten hatte.

Damals hatte Burmeister zusammen mit der Mittelstandsvereinigung, dem Handels- und Gewerbeverein Wildeshausen sowie der Aktionsgruppe um den Maulwurf Willi darauf hingewiesen, dass in der Kreisstadt Industrie- und Gewerbeflächen fehlen. Acht Arbeitskräfte werden ab 2017 im Landkreis Vechta tätig sein, wo der Betrieb nach eigenen Angaben ein modernes Bürogebäude mit anliegender Fahrzeughalle sowie Sozial- und Umkleideräumen baut.

Die Geschichte von Burmeister in Wildeshausen begann im Januar 1951, als Wilhelm Burmeister, der Namensgeber der Firma, zusammen mit seinem Sohn Friedrich ein Auslieferungslager der Firma HS Schräder betrieb. In erster Linie konzentrierte man sich auf den Sackwarenhandel. Mit zwei Lastern wurde das Futtermittel in den Landkreisen Oldenburg, Vechta und Cloppenburg ausgeliefert.

Anfang der 60er Jahre erwarb Burmeister die alte Mühle Dierßen an der Sägekuhle in Wildeshausen und baute diese zu einer Futtermühle um, in der unter anderem Geflügelkörnerfutter produziert wurde. „Das Futter wurde damals bereits mit maschineller Hilfe in Säcken abgefüllt. Ende der 60er Jahre begann die Partnerschaft mit dem ortsansässige Mineralfutterunternehmen Gelita“, heißt es in der Firmenchronik.

Durch das starke Wachstum der Innenstadt Wildeshausen habe man 1997 mit dem Abriss der Futtermühle die Eigenherstellung von Futtermittel gestoppt. Der Futtermitteltransport habe dann im Vordergrund gestanden.

