Polizei sucht Zeugen

Wildeshausen - In ein Fischgeschäft an der Westerstraße in Wildeshausen drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein.

Sie verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Laden und durchsuchten die Räume. Dabei stahlen sie eine geringe Menge Bargeld. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Hinweise nimmt sie unter Tel. 04431/941115 entgegen.