Schaden von 1.000 Euro

Wildeshausen - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag über ein zuvor geöffnetes Fenster in ein Firmengebäude an der Düngstruper Straße in Wildeshausen ein.

Wie die Polizei berichtet, wurden im Hauptgebäude sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte nicht gesagt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1. 000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter Tel. 04431/941115 mit der Polizei in Verbindung setzen.