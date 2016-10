Drei Chöre bei Paulus-Oratorium

Aufführung am 13. November in Wildeshausen

+ Die drei Chöre probten gemeinsam in Stapelfeld.

Wildeshausen - Drei Chöre aus dem Oldenburger Bereich wollen am Sonntag, 13. November, in der Wildeshauser Alexanderkirche für ein außergewöhnliches Konzert sorgen. Zur Aufführung kommt das Paulus-Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Es singen der Chor für geistliche Musik Oldenburg, die Braker Kantorei und die Kantorei der Alexanderkirche Wildeshausen. So kommt eine stattliche Anzahl von über 150 Sängern zustande.

Die Chöre haben im August bereits ein ganzes Wochenende in Stapelfeld geprobt. Das Werk wird insgesamt dreimal aufgeführt: am 6. November um 17 Uhr in der Stadtkirche Brake, am 12. November um 17 Uhr in der Garnisonkirche Oldenburg und am 13. November ebenfalls um 17 Uhr in der Wildeshauser Alexanderkirche. Für die Aufführungen konnten mit Miriam Alexandra (Sopran); Jörg Heinemann (Tenor) und KenoBrandt (Bass) namhafte Solisten gewonnen werden. Insgesamt 34 Musiker aus Oldenburg, Bremen, Hamburg und Lohne spielen in dem professionell besetzten Orchester. Die Leitung haben Gebhard von Hirschhausen, Kantor in Brake, und Ralf Grössler, Wildeshausen.

Platzkarten für das Konzert in Wildeshausen gibt es in der Buchhandlung Bökers am Markt und unter Tel. 04431/1499.