Bastian Heitmann: Erfolg bei Solar-Cup

Wildeshauser Schüler belegt dritten Platz

+ Bastian Heitmann (M.) bei der Siegerehrung.

Wildeshausen - Einen guten dritten Platz hat Bastian Heitmann, Schüler des Wildeshauser Gymnasiums, beim Solar-Cup in Oldenburg erreicht. Diesen Erfolg nehmen die Teilnehmer an der AG Naturphänomene nun als Motivation, beim nächsten Wettbewerb noch bessere Leistungen zu erbringen.

Seit dem Sommer hatten die Jungen und Mädchen unter der Leitung von Lehrer Ulli Seeger an möglichst leichten und schnellen Solarfahrzeugen gebaut. Für die Gefährte gab es lediglich Vorgaben bezüglich der zu verwendenden Materialien und Abmessungen. Die Details der Konstruktion waren somit von der Kreativität der Schüler und ihrem Einsatz über den Unterricht hinaus abhängig. Am Ende gelang es, drei Fahrzeuge am Wettbewerb teilnehmen zu lassen, weil sie am Wochenende die technische Prüfung bestanden. Dafür gab es Teilnahmeurkunden.

Auch im weiteren Wettbewerbsverlauf konnten die Schüler des Gymnasiums überzeugen, denn Bastian setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, um den dritten Platz zu erreichen und ein Preisgeld von 100 Euro zu gewinnen.

Den mit viel Einsatz gestalteten Solarfahrzeugen von Charlotte Dettmer und Eleanor Stengel sowie dem Fahrzeug von Maria Pham gelang es nicht, schneller als die anderen Fahrzeuge zu sein.

In der Kreativklasse in der die am schönsten gestalteten Fahrzeuge prämiert wurden, konnten sich beide Teams bis zum Schluss des Wettbewerbs Hoffnung auf einen Preis machen.

„Leider scheiterte man auch hier knapp an der starken Konkurrenz“, so die Sprecherin des Gymnasiums, Vanessa Latza. Dennoch seien die Schüler mit vielen Ideen und Anregungen für die Teilnahme im nächsten Jahr nach Wildeshausen zurückgekehrt. Die AG-Teilnehmer hoffen darauf, ihre Fahrzeuge noch weiter verbessern zu können. - dr