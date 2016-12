Aufatmen bei Anwohnern von Ochsenbergweg und Bauernmarschweg

Politik berät Prioritätenliste für Straßenbau im kommenden Jahr und sucht Alternativen

+ Der Ochsenberg bleibt zunächst so, wie er ist. - Foto: dr

Wildeshausen - Die Anwohner des Ochsenbergweges und des Bauernmarschweges in Wildeshausen können vorerst aufatmen. Ihnen drohten hohe Anliegerbeiträge für den Erstausbau ihrer Straßen, doch nun soll die Prioritätenliste für den Neubau und die Sanierung der Stadtstraßen noch einmal überarbeitet und im kommenden Jahr von den politischen Gremien bearbeitet werden. So lautet die Empfehlung des Ausschusses für Stadtplanung, Bau und Umwelt.

Der Beschluss, einzelne Straßen das erste Mal auszubauen, wurde bereits im Januar 2013 gefasst. Für das Haushaltsjahr 2016 war unter anderem die Herstellung des Ochsenbergweges vorgesehen. Die Anlieger formulierten massive Bedenken und sahen eine sozial unverträgliche Gebührenbelastung. „Deshalb wollen wir die Prioritätenliste überarbeiten“, so Wolfgang Sasse (CDU). Zunächst soll geprüft werden, ob es kostengünstigere Verfahren der Sanierung gibt.

Nach Auskunft von Bürgermeister Jens Kuraschinski sollen die zwei Probeflächen auf der Holzhauser Straße erst im kommenden Jahr eingebaut werden. Hierzu wird auf einer klar umrissenen Strecke am Anfang und am Ende ein Teilstück Asphalt ausgefräst. Die Gesamtlänge soll 70 Meter betragen, und der Bereich wird mit acht bis zehn Zentimeter Asphalt überzogen. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung hergestellt. Die Dauer der Maßnahme, die in der wärmeren Jahreszeit beginnt, beträgt voraussichtlich drei Arbeitstage. - dr