Agentur für Arbeit weitet Service aus

Geschäftsstelle muss 2017 umziehen

+ Karin Kayser

Wildeshausen - Die Agentur für Arbeit weitet in Wildeshausen ihr Serviceangebot wieder deutlich aus.

Über diese Planungen berichtet Geschäftsstellenleiterin Karin Kayser und kündigt für 2017 an, dass die Agentur deshalb auch nach einem neuen innenstadtnahen Domizil in Wildeshausen suchen muss. Nachdem am 1. Juli 2014 die Eingangszone geschlossen wurde, und die Kunden in der Regel nur noch nach Terminen mit den Sachbearbeitern kommunizieren konnten, soll das im Laufe des kommenden Jahres wieder geändert werden. Die Agentur für Arbeit hat den Plan, dass es in jedem Landkreis eine Geschäftsstelle geben soll, in der sich die Kunden ohne vorherige Terminabsprache beispielsweise arbeitslos melden können. In den vergangenen Jahren mussten sie dazu nach Delmenhorst fahren.

„Das hat für einigen Unmit gesorgt“, sagt Kayser. Für viele Kunden sei es sehr ungünstig gewesen, den weiten Weg zurückzulegen. Manche Bürger des Landkreises wären da schon lieber nach Oldenburg gefahren.

Der neue Service der Agentur für Arbeit führt auch zur Einstellung von Personal. „Wir werden mehr Platz benötigen“, so Kayser. Denn schon bis 2014 sei es recht eng im Gebäude an der Westerstraße gewesen. Dort hatte die Agentur beispielsweise eine Wohnung dazu gemietet, über die sie aktuell nicht mehr verfügt. Aus diesem Grund bleibt nur ein Umzug innerhalb des kommenden Jahres. „Noch ist nicht alles endgültig entschieden, aber ich habe im Rahmen der Behördenleiterbesprechung schon mal angekündigt, dass wir bald ein neues Domizil benötigen“, berichtet Kayser.

dr