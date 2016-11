Acht Frauen fit in Kleinstkindpädagogik

Erfolgreich Fortbildung bei der VHS absolviert

+ Acht Frauen hielten nach dem Abschlusskolloquium ihre Zertifikate in den Händen.

Wildeshausen - Endlich geschafft! Nach einem Jahr Schulung haben acht Erzieherinnen, Sozialassistentinnen und Tagespflegepersonen die Fortbildung „Fachkraft Kleinstkindpädagogik“ bei der Volkshochschule Wildeshausen abgeschlossen, um künftig noch kompetenter in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren arbeiten zu können. Am Sonnabend gab es das Abschlusskolloquium. Im Anschluss an die Prüfung beglückwünschten VHS-Leiter Hinrich Ricklefs und Programmbereichsleiterin Karin Köpke die Teilnehmerinnen und überreichten ihnen die Zertifikate und Rosen als Zeichen der Anerkennung. Des Weiteren gratulierten die Kursleiterin Martina Steinmann sowie die Prüferin des VHS-Landesverbandes Niedersachsen Susanne Hoffmann.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen sind: Stefanie Dotschkal (Delmenhorst), Britta Hugh (Wildeshausen), Bettina Janßen (Halen), Petra Lammers (Harpstedt), Jennifer Pußack (Bassum), Melanie Rowold (Oldenburg), Petra Verbeck (Hude) und Michelle Zabel (Delmenhorst).

Der nächste Lehrgang „Fachkraft Kleinstkindpädagogik“ startet am 11. März. Nähere Informationen erteilt die VHS unter Tel. 04431/71622 und bei einer Informationsveranstaltung am 24. Januar.