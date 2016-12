9 000 Euro für Vereine und Flüchtlinge

Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg schüttet Geld aus / Niedrige Zinsen problematisch

+ Gerd Behrens, Robert Wittkowski und Jörg Niemann von der LzO-Stiftung fördern Sabine Müller von der Initiative „Willkommen in Wildeshausen“ sowie die Schrauber Mubarak al Daher, Hartwig van Düllen und Sefian Suleiman (von links). J Foto: bor

Wildeshausen - Eigentlich schraubt Hartwig van Düllen am Dienstagabend an Fahrrädern im Jugendzentrum in der Kreisstadt herum, doch an diesem Dienstagabend saß der Wildeshauser im Kreishaus. Die Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hatte die Presse eingeladen, um vorzustellen, welche Projekte sie dieses Jahr gefördert hat. Und van Düllen gehörte zu den Profiteuren. Besser gesagt, die Flüchtlinge profitierten. Denn die Bank stellte den acht Fahrradreparatur-Werkstätten im Landkreis Oldenburg 2 000 Euro für Ersatzteile zur Verfügung.

Damit unterstützte das Kreditinstitut das Landkreisprojekt „Integration braucht Mobilität“, zu dem auch van Düllen gehört. Mit sieben bis acht Flüchtlingen repariert er Fahrräder, die entweder gespendet oder von Asylbewerbern vorbeigebracht wurden. Auch Räder von bedürftigen Menschen, die nicht geflüchtet sind, setzen der Maschinenbauer und seine Leute instand. „Ein Vorderrad mit Lampe und Dynamo kostet schnell 30 Euro“, meinte der 53-Jährige. Deswegen freute er sich über Hilfe der Stiftung.

Die hat zudem den Verein für Kunst und Kultur Huntlosen bei der Umsetzung seines interkulturellen Theaterstücks „Unsere Erde ist bunt“, das Camp für Jugendliche der Wildnisschule Wildeshausen in Prinzhöfte und die Ländliche Erwachsenenbildung in Ganderkesee unterstützt. Letztere erhielt einen Zuschuss für einen Transporter.

Gerne hätte die Stiftung mehr ausgeschüttet, allerdings machen ihr die niedrigen Zinsen zu schaffen. So ergab sich für dieses Jahr aus dem Kapital von immerhin 1,6 Millionen Euro nur ein relativ schmaler Ertrag von 12 000 Euro, von dem nicht alles ausgegeben wurde. In anderen Jahren seien es durchaus mal 64 000 Euro, sagte Jörg Niemann, Leiter des Privatkundengeschäfts der LzO. Um trotz der Situation am Finanzmarkt weiterhin Vereine, Projekte und Institutionen fördern zu können, setzt die Bank zum einen auf die Erträge, die die Altanlagen nach wie vor bringen, zum anderen investiert sie einen Teil des Kapitals auch „im ganz konservativen Wertpapierbereich“, wie Niemann erklärte. - bor