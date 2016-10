Vermisster 78-Jähriger tot aufgefunden

Oldenburg - Ein vermisster 78-Jähriger aus Oldenburg ist am Sonntag tot im Fluss Hunte gefunden worden.

Nach Polizeiangaben war der Senior am Dienstag mit seinem E-Bike losgefahren und nicht zurückgekehrt. Seine Ehefrau meldete ihn als vermisst. Bereits am Freitag entdeckten Polizisten das Rad des Mannes, die Suche nach ihm blieb jedoch ohne Erfolg. Ein Schiffsführer entdeckte am Sonntag nahe des Klosters Blankenburg die Leiche des Mannes im Wasser. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nach ersten Erkenntnissen aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa