22-jähriger Autofahrer nach Kollision mit Bus schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall

+ © Polizei An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Totalschaden. © Polizei

Oldenburg - Ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen ereignete sich in der zu Donnerstag im Osterkampsweg in Oldenburg. Das berichtet die Polizei.

Um 1.45 Uhr befuhr ein 22-fähriger Mann mit seinem VW Golf den Osterkampsweg stadtauswärts. In einem Kurvenbereich in Höhe der Einmündung in den Billunger Weg kam der 22-Jährige aus noch nicht geklärten Gründen nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Bus war als Leerfahrt und somit ohne Fahrgäste unterwegs.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schweren Verletzungen befreit werden. Die 52-jährige Busfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme durch Rettungsdienste und Polizei hielt sich laut der beamten eine Vielzahl von Schaulustigen am Unfallort auf, die das Geschehen mit Smartphones fotografierten und filmten.

Lesen Sie auch:

Gaffer könnten künftig leichter bestraft werden