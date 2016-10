Das neue Comedy Format „Lach und Schnack – die Comedyshow“ feiert am Donnerstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Polyester Klub „Am Stadtmuseum“ 15 in Oldenburg seine Premiere. Junge Comedians aus ganz Deutschland präsentieren dabei zehn- bis 15-minütige Ausschnitte aus ihren Programmen, heißt es in der Ankündigung. Dabei gilt: keine Rollen und keine Kostüme – dafür authentische Geschichten und Sichtweisen aus dem Alltag – roh, ehrlich und vor allem witzig. Karten sind an der Abendkasse (neun Euro) und im Vorverkauf (sieben Euro) im Internet erhältlich.

http://bit.ly/Lach_und_Schnack