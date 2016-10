Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Mehrere Verletzte

Oldenburg - Die Feuerwehr hat am Sonntag eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung in Oldenburg gerettet. Nach Polizeiangaben brachten die Einsatzkräfte auch einen Nachbarn aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Sicherheit.

Die alarmierte Polizei hatte zunächst mehrere Hausbewohner geweckt, die das Gebäude selbst verließen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Beamten die brennende Wohnung jedoch nicht mehr betreten. Die 57 Jahre alte Mieterin und der 52 Jahre alte Nachbar kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Auch zwei Polizisten wurden zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Haus ist teilweise unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

dpa

