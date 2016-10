409. Kramermarkt in Oldenburg eröffnet

+ © Cordes © Cordes

Oldenburg - Mit dem traditionellen Festumzug hat in Oldenburg der Kramermarkt begonnen. Bunte Festwagen, Musikkapellen und Akrobaten zogen am Samstag auf einer drei Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt.

Bei der 409. Auflage des Volksfestes können sich Besucher bis zum 9. Oktober an Karussells und Spielbuden vergnügen. Auch das mit 60 Metern größte transportable Riesenrad der Welt ist nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr wieder dabei. Die Organisatoren erwarten rund 1,5 Millionen Besucher. Der Kramermarkt ist damit das elftgrößte Volksfest in Deutschland.

Das diesjährige Motto „Kramermarkt XXL“ soll diese besondere Stellung in Niedersachsen untermauern: Selten zuvor waren so viele Großfahrgeschäfte auf dem Volksfest in der Huntestadt wie 2016. Besondere Attraktionen sind unter anderem das größte transportable Riesenrad und – als diesjährige Neuheit in Oldenburg – der „City Skyliner“, der höchste mobile Aussichtsturm der Welt.

Mehr zum Kramermarkt