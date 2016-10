Brennende Reifen beschäftigen Feuerwehr für Stunden

Große Rauchwolke

Hude- Mit einem mehrstündigen Einsatz gelang es den Feuerwehren Altmoorhausen und Wüsting am späten Montagabend, einen brennenden Reifenstapel sowie einen mit Strohrundballen beladenen Anhänger am Lemmelweg in Lintel (Gemeinde Hude) abzulöschen.

Schon während der Anfahrt gegen 17.30 Uhr zeigten Brandgeruch und eine große Rauchwolke den Einsatzort an. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stand das Feuer bereits in voller Ausdehnung. Über viele Hundert Meter bauten die Brandschützer eine Wasserversorgung auf, mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften die Flammen. Über einen Monitor sowie mit Schaum- und Strahlrohren gingen die Ehrenamtlichen massiv gegen das Feuer vor.

„Der Brand war schnell unter Kontrolle und griff glücklicherweise nicht weiter auf angrenzende Bäume über. Die weiteren Löscharbeiten zogen sich jedoch über Stunden hin, da der gesamte Reifenstapel abgetragen werden musste“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Anschließend überzogen die rund 50 Einsatzkräfte beider Wehren den Brandort nochmals mit Schaum. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Polizei führt Ermittlungen zur Brandursache.