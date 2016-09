Rabatte, Kunsthandwerk und Büffelwurst in Kirchhatten

Ein buntes Programm mit zahlreichen Aktionen auf dem Marktplatz sowie ein Flohmarkt an der Hauptsstraße und auf Boekhoff‘s Platz bereichern den Herbstmarkt am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr in Kirchhatten. Dabei stehen die angebotenen Waren im Vordergrund, aber die Geselligkeit soll auch nicht zu kurz kommen. Die Geschäftsleute öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Läden. Es gibt diverse Rabatte und Probieraktionen. Im nebenan gelegenen Hotel zum Deutschen Hause laden bereits ab 11 Uhr regionale Kunst- und

Hobbyhandwerker zu einem Bummel durch die Ausstellung im Saal ein. Auf dem Hof Eylers dürfen Oldtimer bewundert werden. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg und Ponyreiten. Zudem verspricht Peter Biels Büffelwurst eine gute Grundlage für das „OL‘s Bräu“ aus der Oldenburger Brauere von Josef Herzog und Johannes Cernota, welches ausgeschenkt wird. - Archivfoto: Grabo