Klezmer-Konzert im Kirchhatter Rathaus

Band „Sol sayn gelebt!“ tritt auf

+ Die Band „Sol sayn gelebt!“ spielt in Kirchhatten.

Kirchhatten - Ein Konzert mit Klezmermusik steigt am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus in Kirchhatten. Die Band „Sol sayn gelebt!“, bestehend aus Susanne Sasse (Akkordeon, Percussion), Martin Kratzsch (Klarinette, Bassklarinette) und Ralf Stahn (Kontrabass), betont besonders den Zusammenhang von Freude und Trauer in den traditionellen Klezmer-Liedern, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 6,50 Euro und an der Abendkasse 8,50 Euro. Karten gibt es im Rathaus in Kirchhatten.