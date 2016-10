Eltern sorgen sich wegen gruseliger Clowns

Polizei sind keine Vorfälle bekannt

Hatten - Eltern in der Gemeinde Hatten machen sich Sorgen wegen Grusel-Clowns, die angeblich unter anderem in Sandkrug gesichtet worden sind. Zudem soll es Nachrichten geben, die per Smartphone unter Kindern verbreitet werden, wonach die Clowns „jeden ermorden wollen“.

Von diesen Nachrichten hat die Polizei Kenntnis, Sichtungen der Clowns sind den Beamten jedoch für den Landkreis Oldenburg nicht gemeldet worden, hieß es am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Trend, sich als gruseliger Clown zu verkleiden und Menschen zu erschrecken, kommt aus den USA. Es hatte aber auch Fälle in Deutschland gegeben.

bor

