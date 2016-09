Oktoberfest wirft

HARPSTEDT - Eine weißblaue Gaudi im Koems-Saal wirft ihre Schatten voraus: Für das Harpstedter Oktoberfest, das dort der Twistringer Imbissbetrieb Bode am 1. Oktober organisiert, gibt es weiterhin Karten. Das Stück kostet 22 Euro (inklusive Buffet) beziehungsweise zwölf Euro (ohne Essen). Der Vorverkauf läuft über Schreibwaren Beuke in Harpstedt. Gruppen ab sechs Personen können Tischreservierungen unter Telefon 0172/867 58 42 oder via E-Mail an imbissbetrieb-bode@ web.de vornehmen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Etwa gegen 19 Uhr heißt es dann: „Das Buffet ist eröffnet.“ Das zünftig-bajuwarische Essen kommt vom Partyservice Meyer. Die Gäste dürfen sich auf Mini-Haxen, Leberkäse, Spießbraten, Weißwürste, kleine Nürnberger, Sauerkraut, Kartoffelpüree, Schmorkartoffeln und Brezeln freuen. Was den Unterhaltungspart angeht, so schlüpft das Blasorchester „Harpstedter Prager“ in die Rolle des Anheizers. Im weiteren Verlauf des Abends will dann die Tanzband „Heidengaudi“ die Stimmung auf den Siedepunkt treiben. - boh