Siloturm in zwölf Tagen hochgezogen

+ Baustellenbegehung – von links: Christine Gronemeyer, bei der WLO zuständig für die Fördermittel- und Existenzgründungsberatung, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, WLO-Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff, Unternehmer Florian Harries, Ippeners Bürgermeister Georg Drube, Betriebsleiter Stefan Hopmann und Ippeners stellvertretender Bürgermeister Stefan Pleus. - Foto: Bohlken

Groß Ippener - Von Jürgen Bohlken. Binnen zwölf Tagen hat der Siloturm der in der Entstehung begriffenen Harries-Getreidemühle seine endgültige Höhe von 32 Metern fast erreicht. Rasant wachsen ließ ihn die Gleitschalungsfertigung, eine Betonbautechnik, bei der die Schalung „mitwandert“. Ein Stockwerk fehlt noch. Das eigentliche Mühlengebäude wird, wenn es steht, mit 37 Metern zuzüglich Schornsteinen sogar noch ein Stück weiter in den Himmel ragen.

Mehr als zehn Millionen Euro investiert die Harries Schälmühlenwerk GmbH und Co. KG in den Standort im Gewerbegebiet Groß Ippener. Zwei Millionen Euro bekommt das neu gegründete Unternehmen aus der einzelbetrieblichen Investitionsförderung des Landes. Im Gegenzug muss es mindestens 20 Vollzeitkräfte für 20 Jahre beschäftigen. Tatsächlich werden es nach Einschätzung des geschäftsführenden Inhabers Florian Harries wohl zwischen 20 und 30 werden – bei mittelfristig steigender Tendenz, wie er hofft. In etwa ebenso viele Arbeitsplätze gehen mit der Liquidierung der väterlichen Harries-Mühle in Stuhr-Moordeich verloren. Den Beschäftigten dort ist die Übernahme in das neue Unternehmen in Groß Ippener angeboten worden.

Es gebe aber keinerlei Verflechtungen zwischen den beiden Firmen, bekräftigt Florian Harries während einer Baustellenbegehung mit Betriebsleiter Stefan Hopmann, Samtgemeidebürgermeister Herwig Wöbse, Ippeners Bürgermeister Georg Drube und Stellvertreter Stefan Pleus sowie Hans-Werner Aschoff und Christine Gronemeyer von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO). Einen milden Winter vorausgesetzt, könnte die neue Mühle im August oder September 2017 die Produktion im Drei-Schicht-Betrieb aufnehmen, erhofft sich Harries – zunächst für fünf Tage wöchentlich, jeweils von Montag- bis Sonnabendmittag. Eine Erweiterung auf sechs oder sieben Wochentage sei generell möglich. Die B-Plan-Vorgaben kommen dem Unternehmen entgegen. Es gibt keinerlei bauliche Höhenbeschränkung. Und: Die Industriegebietsausweisung lässt Schichtarbeit rund um die Uhr zu. „Natürlich müssen und werden wir die Schallschutzrichtwerte einhalten. Der Lärmpegel, den unser Betrieb verursacht, wird unter den Emissionen der Autobahn liegen“, versichert Florian Harries. Von Vorteil sei, dass es im direkten Umfeld keine verdichtete Wohnbebauung gebe.

Gute Verkehrslage

Die Anbindung an die A1 sei ebenso wenig ausschlaggebend für die Standortentscheidung gewesen wie die landesseitige Förderung. „Wir haben nach einer Fläche gesucht, auf der schon ein Unternehmensteil vorhanden ist“, so Harrries. Auf dem Areal der einstigen Spedition Johannesen fand er – für seine Zwecke etwas überdimensionierte – Büroräume sowie eine Halle vor, die nach Einbau eines Hochregallagers Stellplätze für 3 000 bis 4 000 Paletten bieten dürfe. Die Genehmigungsverfahren seien „total unproblematisch“ über die Bühne gegangen. Mit der Kooperation mit Gemeinde und Landkreis zeigt sich Harries sehr zufrieden. Das in der Entstehung begriffene Schälmühlenwerk wird vor allem feine und kernige Haferflocken für die industrielle Weiterverarbeitung zu Müsli, Keksen, Craft-Bieren und anderen Produkten herstellen und in größeren Mengen vertreiben – vom 25-Kilo-Sack über „Big Bags“, die eine halbe oder eine Tonne fassen, bis hin zu Silo-Lkw-Ladungen (bis 25 Tonnen).

Eine Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels schließt Florian Harries aus. „Wir haben nicht vor, eigene Handelsmarken auf den Markt zu bringen“, erläutert er. Nur etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes dürfte nach seiner Einschätzung der Absatz von Hafergrütze ausmachen; die Herstellung erfolgt in saisonaler Anpassung an die Kohl- und Pinkel-Zeit in den Monaten von Oktober bis März.

Hafer kommt aus Skandinavien

Den Hafer bezieht das Unternehmen zu voraussichtlich etwa 80 Prozent aus Skandinavien und dem Baltikum. Die übrigen 20 Prozent kommen aus der Bundesrepublik und Nachbarstaaten. In Deutschland sei Hafer nur noch eine landwirtschaftliche Randerscheinung, bedauert Harries. Ein Grund dafür sei sicher die mit vielen Unwägbarkeiten behaftete Ernteabschätzung. Hierzulande werde Hafer noch als Gesundungsfrucht für Ackerboden ausgesät. Daher schwankten die verfügbaren Mengen von Jahr zu Jahr erheblich. Den eingeführten Hafer wird Harries zunächst extern zwischenlagern lassen.

Das Fassungsvermögen des nahezu fertigen Siloturms in Groß Ipener mit 24 Silozellen bewegt sich indes in Abhängigkeit von der Dichte der einzulagernden Getreideart zwischen 3 000 und 3 500 Tonnen. Nach Vollendung des Silo- und Mühlenkomplexes werden etwa 7500 Kubikmeter Beton und 1 300 Tonnen Bewehrungsstahl verarbeitet sein, hat Harries errechnet. „Wir haben sogar die Möglichkeit, hier noch zu erweitern“, sagt er. Seine Reaktion auf Georg Drubes nicht ernst gemeinten Hinweis, nötigenfalls weiter in die Höhe zu gehen: „Das wird wohl ein bisschen schwierig...“

Herwig Wöbse verspricht sich von der Neuansiedelung einen gewissen Leuchtturmcharakter. Georg Drube begrüßt die „Bereicherung für unser Gewerbegebiet“ und das Anknüpfen an jene Tradition, die mit dem Abbrennen der einstigen Mühle Gralheer endete. Stefan Pleus freut sich besonders darüber, dass es ein Familienunternehmen sei, das hier eine „so große Investition tätigt“.

Die Ausbildung will Harries übrigens forcieren, und zwar nicht nur, aber auch im Lehrberuf des Müllers.

