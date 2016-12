Das halbe Dorf trifft sich auf dem Weihnachtsmarkt

Nikolaus verteilt 200 Tüten in Harpstedt

+ © Ove Bornholt Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand der Nikolaus, der den Kindern eine Tüte mit Leckereien übergab. © Ove Bornholt

Harpstedt - Von Ove Bornholt. Gefühlt halb Harpstedt strömte am Sonntagnachmittag zum Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor der Christuskirche.

Kaum noch ein Durchkommen gab es, als der Nikolaus inmitten des Markts in seinem Gefährt Platz nahm. Sofort bildete sich eine große Menschentraube um den rot gewandeten Geschenkebringer, der 200 Tüten mit Leckereien für die vielen Mädchen und Jungen dabei hatte. Die Feuerwehr regelte den Zugang und sorgte auf diese Weise dafür, dass ein Kind nach dem anderen an die Reihe kam.

Einige näherten sich dem großen Mann mit dem weißen Rauschebart ganz schüchtern, trauten sich kaum, die Hand nach der Tüte auszustrecken. Wiederum andere griffen beherzt zu. Dem Nikolaus war es egal, er gab den Kindern gerne die Naschsachen. Und die Eltern brachten ihre Kleinen gerne vorbei.

Für jeden Geschmack gab es etwas an den zahlreichen Fressbuden: von Fisch über Bratwurst, auch vom Wild, bis hin zu Schmalzkuchen. Und dann die Süßigkeiten. Auch wenn Zahnärzte vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, erfüllte sich für viele Kinder ein Traum. Erst das Naschen beim Nikolaus abholen, dann eine Runde auf dem Pony oder im Karussell drehen und schließlich karameliserte Kalorienbomben herunterschlingen.

Die Eltern klönten derweil mit ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten. Mit einem Glühwein in der Hand und dick eingepackt ließ sich die beißende Kälte mehr als gut ertragen. Aber obacht: Wer mit zwei vollen Glühweintassen durch die Menge wollte, vergoss so manches Mal einen Teil seines heißen Getränks.

„Ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal an beiden Tagen trockenes Wetter hatten“, freute sich Mitorganisatorin Annelen Voß, die an ihrem Jugendpflege-Stand auch einiges für die Kinder bereithielt. Von Seifenblasen bis hin zu Kerzen zum selber drehen. „Am Sonnabend war es genau so voll wie heute“, berichtete sie. Auch das Konzert der Prager am Samstagabend hatte die Besucher angelockt.

Überhaupt gab es neben den kulinarischen Reizen und den 20 Ständen, an denen sich einige Vereine und Organisationen wie die Werbegemeinschaft, die Feuerwehr und das Freibad präsentierten, einige musikalische Aktionen. Sei es der Posaunenchor, die Mädchen und Jungen des Freinet-Kindergartens Prinzhöfte oder Harfen- sowie Flötenklänge in der Christuskirche.