Feuer vernichtet Wochenendhaus in Groß Ippener

Groß Ippener - Ein Raub der Flammen ist am Dienstagabend ein Wochenendhaus an der Straße „In der Heide“ in Groß Ippener geworden. Ein Großaufgebot von geschätzten 100 Einsatzkräften der Feuerwehren Groß Ippener, Harpstedt, Kirch- und Klosterseelte sowie Delmenhorst-Süd rückte gegen 20 Uhr zum Löschen aus. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge brannte das hölzerne Haus schon in voller Ausdehnung. Nach ersten Feststellungen sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Das war auch der Kenntnisstand der Polizei gegen 21.30 Uhr. Aus der Nachbarschaft hieß es, die in dem Gebäude lebende Frau sei offenkundig nicht zu Hause gewesen, zumal ihr Auto nicht an der Straße stehe. Die ebenfalls angeforderte Drehleiter aus Delmenhorst-Stadt wurde nicht mehr benötigt. - Fotos: boh