Mann entblößt sich in Nordwestbahn

Polizei fasst Alkoholisierten in Großenkneten

Oldenburg/Großenkneten - Ein offensichtlich alkoholisierter Mann hat am Dienstag gegen 17.15 Uhr eine Frau in der Nordwestbahn von Osnabrück nach Oldenburg sexuell belästigt. Der Mann war laut Bundespolizei in Osnabrück bereits mit nacktem Oberkörper in den Zug gestiegen. Während der Fahrt ließ er dann vor einer 48-Jährigen die Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil.

Die Geschädigte war derart aufgewühlt und geschockt, dass sie nach ihrer Ankunft im Hauptbahnhof Oldenburg medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht werden musste, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann hatte derweil den Zug in Großenkneten verlassen. Die unverzüglich informierte Landespolizei traf ihn noch am Bahnhof an und nahm seine Personalien auf. „Dabei manipulierte die Person auch vor den eingesetzten Beamten an seinem Geschlechtsteil herum und versuchte, diese anzuspucken und zu treten“, schreiben die Beamten.

Der 36-Jährige trug, bevor er sich entkleidete, eine blaue Jeans, ein blaukariertes Hemd und Turnschuhe. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Oldenburg unter Tel. 0441/218380 oder bei jeder anderen Dienststelle der Polizei zu melden.

Grundsätzlich rät die Bundespolizei, in jedem Fall von unsittlicher Aufdringlichkeit die Beamten zu verständigen. Sexualstraftäter handelten oft wiederholt und könnten auch künftig andere Frauen belästigen. „Merken Sie sich möglichst viele Details zu der Person, und informieren Sie oder anwesende Zeugen umgehend die Polizei.“