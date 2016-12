Mann mit Bollerwagen stirbt bei Unfall

Am Fahrbahnrand unterwegs

Ganderkesee - Ein Fußgänger ist in Ganderkesee von einem Transporter angefahren und tödlich verletzt worden.

Der 75-jährige Mann aus Ganderkesee war am frühen Donnerstagabend auf der Delmestraße mit einem Bollerwagen am Fahrbahnrand unterwegs, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Ob der 46-jähriger Fahrer des Sprinters verletzt wurde, ist nicht bekannt.

An dem Fahrzeug und dem Holzkarren des Fußgängers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Delmestraße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden.

