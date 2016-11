Unfall an Stedinger Straße

Ganderkesee - Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Stedinger Straße in Ganderkesee ungebremst in einen anderen Wagen gefahren.

Sie hatte beim rückwärts Ausparken die Pedale verwechselt und beschleunigt, anstatt zu bremsen. Der Schaden beträgt rund 9 900 Euro, heißt es im Polizeibericht.