Weihnachtsmarkt erneut Publikumsmagnet

Neerstedter zieht es ins Budendorf auf dem Schulhof

+ © Tanja Schneider Kaum hatte der Nikolaus die Schulaula betreten, war er schon dicht umringt vom Nachwuchs. Die Kinder freuten sich über Präsente, und einige sagten ein Gedicht auf. © Tanja Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Minus zwei Grad, einsetzende Dämmerung: An den Glühweinbuden auf dem Neerstedter Schulhof wird das Gedränge dichter. Vor allem die Plätze in der Nähe der Heizstrahler sind heiß umkämpft.

Ein Junge zieht an der Jacke seiner Mutter: „Komm Mama, wir müssen in die Aula, sonst verpassen wir den Weihnachtsmann“, meint er. Dieser ist soeben mit dem Schlitten gelandet und bahnt sich bereits seinen Weg ins Schulgebäude – für den Nachwuchs stets der Höhepunkt beim Neerstedter Weihnachtsmarkt am zweiten Advent.

Doch der Mann mit dem Rauschebart erhebt erst einmal seinen Zeigefinger und klärt die Kinder auf: „Ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich bin der Nikolaus.“ Die Quittung erhält er sofort: „Siehst du deshalb so lustig aus?“, fragt ein Mädchen. Der Nikolaus nimmt es mit Humor, setzt sich vor den großen geschmückten Tannenbaum und beginnt mit dem Verteilen der Geschenke. Plötzlich hält er inne: „Kann denn jemand ein Gedicht aufsagen?“ Fast alle Kinder starren ihn schweigend an. Dann traut sich jemand: „Advent, Advent ein Lichtlein brennt.“ Der Nikolaus ist zufrieden.

Fröhliche Gesichter machten auch die Organisatoren der AG Neerstedter Weihnachtsmarkt. Nach dem eher schleppenden Beginn der Veranstaltung wurde es mit einsetzender Dunkelheit immer voller, das Stimmgewirr auf dem Schulhof immer lauter. Das Budendorf diente einmal mehr als Treffpunkt der Einwohner, die sich vor allem von den köstlichen Gerüchen locken ließen.

Ob Hackgrütze, Flammlachs oder Pulled Pork (gezupfter Schweinenacken) – an jeder Ecke wurde genüsslich geschlemmt. Auch für Zuhause konnte neben Deko, Mützen, Grußkarten, Wärmflaschen und Gewürzen so manche Leckerei erstanden werden. Der Nachwuchs hatte es besonders auf die Überraschungspakete abgesehen, die für 2,50 Euro den Besitzer wechselten.

Zudem konnten sich die Mädchen und Jungen bei den vielen Mitmachangeboten austoben. Während die einen die Rollrutsche der Feuerwehr hinabsausten, spielten andere „Vier gewinnt“ oder schossen mit Pfeil und Bogen. Der Hit war aber das riesige „Looping Louie“-Spiel, bei dem die Jüngsten Unterstützung ihrer Eltern benötigten.

Gemütlich ging es hingegen in der Aula und dem benachbarten Gemeindezentrum zu. Dort traf sich vor allem die ältere Generation zu Klönschnack bei Kaffee und Kuchen. Die Treeksood-Musikanten sorgten für die Hintergrund-Musik, und auch der Schulchor sowie die Mädchen und Jungen des Kindergartens stimmten mit ihren Beiträge auf das bevorstehende Fest ein. „Und dann kommt auch der Weihnachtsmann und nicht der Nikolaus“, erzählte der Nachwuchs.