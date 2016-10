Schmierereien an

Aschenstedt - An einem Wohnhaus in Aschenstedt, in dem Flüchtlinge leben, sind am Sonnabend großflächige verfassungsfeindliche Schmierereien entdeckt worden, die sich über eine Gebäudeseite hinweg erstrecken. Laut Polizei wurden sie mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen. Die Tatzeit liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zu Sonnabend zwischen 3 und 7 Uhr. Ebenfalls wurde eine nahegelegene Bushaltestelle an der Kreuzung Wildeshauser Straße/Aschenstedter Straße mit Sprühfarbe beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Telefon 04431/9410 erbeten.