Ein Konzert „zwischen Himmel und Erde“

Dötlingen Stiftung lädt zur Weihnachtsveranstaltung in die Kirche ein

+ Page Woodworth und Matthias Krohn bilden das Duo Orbis und präsentieren in der Dötlinger Kirche klassische sowie moderne Werke, die sie mit Violine und Marimba zu Gehör bringen.

Dötlingen - Mit dem Weihnachtskonzert „Zwischen Himmel und Erde“ beendet die Dötlingen Stiftung die diesjährige „KulturPur“-Reihe. Traditionell organisiert sie ihre letzte Veranstaltung des Jahres in der St.-Firminus-Kirche. Dort ist am Freitag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) das Orbis Duo zu Gast, das mit der Geige und dem Marimbaphon zwei Instrumente erklingen lässt, die nicht alle Tage im Zusammenspiel zu hören sind.

Das schleswig-holsteinische Duo besteht aus Page Woodworth und Matthias Krohn. Letzterer spielt das Marimbaphon, das über hölzerne Klangplatten verfügt, die wie die Tastatur eines Klavier angeordnet sind. Krohn wird sie beidhändig mit vier Schlägeln zum Klingen bringen. Der Tonumfang erstreckt sich über fünf Oktaven und entfaltet in den tieferen Lagen einen warmen Klang, während in der Höhe scharfe rhythmische Akzente gesetzt werden können, heißt es in der Konzertankündigung. „Mit feinsinnigen zauberhaften Klängen und lebhaftem Virtuosenspiel spannt das Duo einen weiten musikalischen Bogen zwischen Himmel und Erde.“ Klassische Werke kommen dabei ebenso zu Gehör wie moderne Stücke.

Seine Leidenschaft für die Marimba entdeckte Krohn während des klassischen Schlagzeugstudiums an der Musikhochschule Lübeck. Er gehört zu den Mitbegründern des „German Marimba Duos“ und hat eine Vielzahl an Kompositionen für dieses Instrument entwickelt. Zu seinen Konzerttätigkeiten im In- und Ausland kommen CD-Produktionen bei deutschen Rundfunkanstalten.

Über viel Erfahrung als Orchestermusikerin, in der Kammermusik sowie als Solistin verfügt auch Woodworth, die auf einer Violine spielt, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Italiener Vincenzo Gagliano gefertigt wurde.

Das Programm „Zwischen Himmel und Erde“ gibt es auch als CD mit 13 Werken, die laut des Duos zum Genießen und Nachdenken einladen. Manche Stücke wie das von Krohn komponierte „Querkopf“ sind frech, andere wie „Méditation“ aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet eher romantisch. Auch traditionelle Lieder aus England, Irland und Schottland sind dabei.

Karten für das Konzert können zum Preis von 15 Euro im Heuerhaus-Café unter der Telefonnummer 04433/969591 oder per E-Mail an info@doetlingen-stiftung.de reserviert werden. - ts

www.doetlingen-stiftung.de