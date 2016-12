Erneute Diskussion um Zuwegung zu „Ramshorn I“

Anlieger fordern Erschließung über L 872

+ Einige Anlieger des Kirchweges befürchten durch das Baugebiet mehr Verkehr vor ihrer Haustür. - Foto: Schneider

Neerstedt - Eigentlich ging es nur um das Ausbügeln eines Formfehlers: Weil im März beim Satzungsbeschluss über den B-Plan „Ramshorn I“ die überarbeitete Version des schalltechnischen Gutachtens noch nicht vorgelegen hatte, sollte der Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss während seiner Sitzung am Dienstagabend zunächst die Aufhebung des Beschlusses und dann die Neufassung empfehlen.

Doch es kam anderes. Stattdessen entbrannte eine erneute Diskussion über die Zuwegung in das Neerstedter Neubaugebiet – ausgelöst einmal mehr von Anliegern des Kirchweges, die eine erhöhte Verkehrsbelastung vor ihrer Haustür befürchten. Sie erhoben zudem Vorwürfe gegen die Verwaltung.

Bekanntlich sollen die künftigen Bewohner von „Ramshorn I“ über den Kirchweg und das Gebiet „Ramshorn“ ihre Häuser ansteuern. Während der Einwohnerfragestunde forderten drei Anlieger erneut eine Erschließung entweder direkt über die Landesstraße 872 oder über die L 872 und den Braaklander Weg.

Diese beiden Varianten waren bereits während vergangener Ausschuss- und Ratssitzungen ausgiebig diskutiert worden. Sowohl seitens des Bauamtes als auch des Planers hieß es damals, dass eine direkte Anbindung nicht zulässig sei, weil eine Landesstraße den überörtlichen Verkehr aufnehmen und nicht der innerörtlichen Erschließung dienen soll. Bauamtsleiter Uwe Kläner betonte auch am Dienstag noch einmal, dass eine Zuwegung über die L 872 nur in Betracht käme, wenn die Kommune belegen kann, dass keine Erschließung über eine Gemeindestraße möglich ist. In diesem Fall sei eine Genehmigung wahrscheinlich mit Linksabbiegerspur denkbar.

Die Anlieger warfen ihm vor, dass dies nie wirklich untersucht und auch nicht beantragt wurde. Das Vorgehen der Verwaltung sei nicht schlüssig und lasse vermuten, dass es lediglich um Kosten gehe. „Wir bitten darum, dass eine andere Erschließung jetzt vernünftig und korrekt beantragt wird“, forderten sie. Kläner räumte ein, dass es keinen offiziellen Antrag gegeben hat, sehr wohl aber „ausführliche Gespräche mit dem Landkreis und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – mit eindeutigem Ergebnis“. Dies sei als Vermerk notiert und während der Sitzungen diskutiert worden.

Den Anliegern reichte dies nicht aus. Sie ließen nicht locker und erhoben noch Zweifel an dem schalltechnischen Gutachten. „Das spiegelt nicht die Wirklichkeit wider“, meinten sie mit Blick darauf, dass mit einem Fahrzeug je Wohneinheit gerechnet wurde. Auch der Landkreis Oldenburg hatte während der Trägerbeteiligung Zweifel an dem Immissionsgutachten geäußert – allerdings in die andere Richtung.

Denn gerechnet wurde nicht nur mit einem Wagen, sondern ebenfalls mit jeweils sechs Autofahrten pro Tag. Zudem war vom Gutachter angenommen worden, dass alle Einwohner des bereits bestehenden Gebietes direkt den Punkt Kirchweg/Ramshorn passieren, nicht alle Grundstücke sind aber über diese Zufahrt erreichbar. Der Landkreis hatte deshalb die Überarbeitung angeregt, wegen der nun noch einmal der Satzungsbeschluss gefasst werden sollte.

Die neue Version gibt insgesamt eine günstigere Prognose. Demnach könnte es im Nachtzeitraum im Bereich Kirchweg/Ramshorn zu Überschreitungen des Orientierungswertes (45 Dezibel) um bis zu 2,7 Dezibel kommen. Im ersten Gutachten war noch eine Überschreitung von bis zu fünf Dezibel angenommen worden.

Der Gutachter macht jeweils deutlich, dass „die Erschließung des Neubaugebietes lediglich zu einer kleinen Steigerung der Werte führt“. Dennoch vertagte der Ausschuss den erneuten Satzungsbeschluss. Um allen gerecht zu werden, sollen nun der Gutachter sowie ein Vertreter der Straßenbehörde zu einer der kommenden Sitzungen eingeladen werden.

ts