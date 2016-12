Bauerngolf als touristische Bereicherung?

Iris und Uwe Abel wollen Parcours anlegen / Auch weitere Ideen vorgestellt

+ Iris und Uwe Abel (vorne) wollen in Grad bald Bauerngolf anbieten. Wie dies funktioniert und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind – darüber sprachen sie am Dienstag mit den Mitgliedern des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses. - Foto: Schneider

Grad - Von Tanja Schneider. Um Bauerngolf möchten Iris und Uwe Abel das touristische Angebot in der Gemeinde Dötlingen bereichern. Was sich dahinter verbirgt, erläuterten sie den Mitgliedern des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses am Dienstag während eines Ortstermines auf ihrem Hof in Grad. Denn aufgrund geplanter baulicher Anlagen wird sich das Gremium noch während kommender Sitzungen mit dem Thema befassen müssen.

Wie Uwe Abel erläuterte, sieht er inzwischen von einer landwirtschaftlichen Erweiterung des Hofes, konkret der Schweinemast, ab. Stattdessen wollen er und seine Frau, die seit zwei Jahren ein Hofcafé betreiben, diesen Bereich stärken und vor allem auch in der Woche mehr Gäste nach Grad locken. Bei der Suche nach entsprechenden Möglichkeiten stießen sie auf Bauerngolf, eine sehr rustikale Art einzulochen. „Die nächsten Plätze sind in Emden und Minden. Hier ist also noch eine weiße Ecke“, so Abel, dem ein Neun-Loch-Platz vorschwebt.

Bauerngolf wird mit verschiedenfarbigen Schlägern in Holzschuhform und relativ großen Bällen gespielt. „Der Spaß steht im Vordergrund“, betonte Iris Abel. Auf anderen Plätzen sei der Parcours mit Kuhhaltung verbunden. Den Abels schweben andere Hindernisse vor. Sie wollen eine rund 2,7 Hektar große Fläche südlich des Hofes „modellieren“. Angedacht ist unter anderem ein See in der Mitte mit einer Landzunge. „Irgendwann könnten dort eventuell Holzfässer für Übernachtungsgäste aufgestellt werden“, verriet das Paar seine Vorstellungen. Dies würde auch sanitäre Anlagen notwendig machen.

Für das derzeit als Acker genutzte Areal wäre eine Flächennutzungsplan-Änderung erforderlich. Im Gespräch ist eine Ausweisung als Sondergebiet für Freizeit, das Übernachtungsmöglichkeiten als spätere Option berücksichtigt. Bauamtsleiter Uwe Kläner erklärte, dass die Gemeinde und Abels zunächst einen städtebaulichen Vertrag schließen müssten. Die Auswahl eines Planungsbüros müsste folgen, „und eventuell könnte ein Aufstellungsbeschluss dann schon Thema während der Sitzung im Februar sein“. Dies würde den Eheleuten zupasskommen. Denn geht es nach ihnen, erfolgt bereits im Herbst der erste Abschlag.

Bei den Ausschussmitgliedern stieß die Bauerngolf-Idee, die eventuell noch um eine Olympiade erweitert werden könnte, auf Wohlwollen. Allerdings müsste auch das Thema „Verkehr und Parken“ beachtet werden. Zur Sprache kam am Dienstag zudem die Nachfrage nach Wanderwegen. Hier soll eroiert werden, welche Möglichkeiten es für einen Rundweg überhaupt gibt.