Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Nienburg

Täter erbeutet geringen Geldbetrag / Fahndung erfolglos

+ © dpa Mit gezogener Pistole überfiel der Täter die Spielhalle. © dpa

Nienburg. Mit gezogener Pistole überfiel ein maskierter Täter am Samstagmorgen um 6 Uhr eine Spielhalle in der Verdener Landstraße in Nienburg.

"Überfall! Geld her!", forderte der Unbekannte. Die beiden Angestellten händigten ihm daraufhin einen geringen Bargeldbetrag aus. Der Unbekannte flüchtete anschließend stadtauswärts. Von den Opfern wurde der Täter wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 Zentimeter groß, schlank, vermutlich Deutscher. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Strickmütze, einer grauen Steppjacke sowie einer grauen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und einem roten Fleck in Höhe des rechten Knies. Zudem trug er graue Turnschuhe und Handschuhe.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei Nienburg verlief ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg, 05021/97780, zu melden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg