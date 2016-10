Übung „Joint Cooperation“: 21 Nationen sind beteiligt

Soldaten aus Nienburg ab Freitag mit Gästen unterwegs

+ © Kurt Henschel Oberstleutnant Bernd Weiser (hinten) erläutert dem Reservisten und Oberstabsgefreiten Stephan Nachtigall einige wichtige Details der am Freitag beginnenden Übung. © Kurt Henschel

Nienburg - Von Kurt Henschel. Bernd Weiser ist Soldat, immerhin Oberstleutnant. Er gehört zum Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) der Bundeswehr (hieß einst „Cimic-Zentrum) in der Clausewitz-Kaserne in Nienburg und ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Weiser spielt somit eine besondere Rolle bei der Übung „Joint Cooperation“, die er der Bevölkerung erklärt und die er natürlich auch begleitet – an verschiedenen Orten im Landkreis Nienburg sowie auch im Landkreis Verden. Und dort, wo die Übenden auftauchen, treffen die Einwohner auf Teilnehmer aus 21 Nationen.

Bernd Weiser gehört aber auch zu einer „besonderen Sorte“ von Soldaten, denn er trägt keine Waffe: „Wir üben die Zusammenarbeit militärischer Kräfte mit Zivilisten“, so Weiser. „Wir üben also nicht den Einsatz der Bundeswehr im Inneren“, fügt der Oberstleutnant hinzu. Das sei „unbedingt zu unterscheiden“, erklärt er. Beteiligt an „Joint Cooperation“ sind ab übermorgen auch und vor allem lokale Zuvilisten als sogenannte „Rollenspieler“.

Die Teilnehmer aus den insgesamt 21 Nationen bewegen sich eine Woche lang in ausschließlich englischer Sprache in einem Szenario, das eine Arbeitsgruppe der Spezialisten aus dem Nienburger ZMZ entwickelt hat. Dazu Weiser: „Wir üben keinen Krieg, sondern spielen eine Operation mit UN- und staatlichen Organisationen, um im Rahmen einer fiktiven Naturkatastrophe die Zusammenarbeit zu testen und mit zivilen Partnern und humanitären Organisationen sowie UN-Organisationen notleidenden und betroffenen Menschen zu helfen und diese zu unterstützen.“

Kooperation, Koordination und Zusammenarbeit – das seien laut Weiser die Haupt-Säulen der nationalen Übung mit internationaler Beteiligung. Es handele sich laut ZMZ-Pressestabssprecher um eine „Leistungsschau, die in Deutschland einzigartig“ sei. Warum? „Weil das Know-How für zivil-militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr in Nienburg gebündelt ist“, so Weiser.

Erdbeben in Hoya – Chlor-Unfall in Uchte

+ Hauptmann Ben Mitchell reiste aus Kanada an. Der Offizier ist erstmals dabei und freut sich auf Nienburg und die Übung „Joint Cooperation“. © Bernd Weiser Die „Joint Cooperation“ gibt es seit 2009. Zunächst sei die Übung ein Planspiel und recht klein gewesen, doch sie sei stets gewachsen: Von anfänglich sechs bis sieben beteiligten Nationen seien die ZMZ-Organisatoren mittlerweile bei 21 angekommen. Sogar aus Kanada reisen Kräfte an, um mitzuwirken, zu lernen und im Rahmen der Übung auch Prüfungen abzulegen.

Zwar würden in einigen Regionen des Landkreises vermehrt Bundeswehr-Fahrzeuge zu sehen sein, aber „eigentlich ist es eine leise Übung, weil’s nicht knallt und donnert“, so Weiser. Und sie laufe eben in der Öffentlichkeit, keinesfalls von ihr abgeschottet. Interessierte Bürger seien stets willkommen, einmal zu schauen, was die Übenden machen: „Wir sind gerne Anprechpartner für alle außerhalb der Kaserne“, sagt Weiser. Falls ein „Neugieriger“ tatsächlich einmal im gerade unpassenden Moment auftauchen sollte, „dann bitten wir ihn um ein wenig Geduld, beantworten dann aber gerne seine Fragen“, verspricht der Öffentlichkeits-Oberstleutnant, der während der Übung Hilfe hat: Oberstabsgefreiter Stephan Nachtigall absolviert eine Wehrübung und begleitet beziehungsweise unterstützt Weiser bei der Dokumentation der Geschehnisse.

Und wo passiert etwas, wo können Einwohner vielleicht etwas von „Joint Cooperation“ sehen?

Beispielsweise am Sonntag, 23. Oktober, ab 15 Uhr auf dem Gelände der Bundesschule des Technischen Hilfswerks (THW) in Hoya. Dort geht es um ein „Erdbeben“ und um alle notwenigen Maßnahmen, die nach dem Entgleisen eines Zuges zu treffen sind. Es gelte laut Weiser, sich um 20 „Verwundete“ zu kümmern und zu schauen, wie das Zusammenspiel zwischen Soldaten, Polizei, THW, den Johannitern sowie dem Deutschen Kreuz funktioniert. Etwa 150 Kräfte seien dort beteiligt, so Weiser.

Ein weiterer Schauplatz ist der Hafen der Wasserschutzpolizei in Nienburg, von wo aus es – ebenfalls am Sonntag – per Boot zum Wehr in Drakenburg gehen soll. Übungs-Ort am Montag, 24. Oktober, soll ab 17 Uhr das Freibad in Uchte sein. „Dort gibt es ein Chlorlager, aus dem ein verätzter Mitarbeiter kommt, um den sich die verschiedenen Rettungskräfte kümmern“, wie Weiser verriet.

„Diese Übung ist ganz nah am Realen dran“, so Stephan Nachtigall. Weiser unterstreicht diese Aussage, denn er meint, dass bei militärischen Auseinandersetzungen „zwangsläufig immer Zivilisten involviert“ seien. Das zeige die aktuelle Lage auf der Welt nur zu deutlich.

Feste „Stabsstellen“ für diese Übung befinden sich übrigens auf dem Kirchplatz in Nienburg sowie in Uchte. Interessierte können sich auch dort fast jederzeit blicken lassen, hieß es im Vorfeld von „Joint Cooperation“.

www.jc.zentrzmzbw.de

Der Ablauf und die Ziele:

Die Übung „Joint Cooperation“ hat zwei Phasen. Nachdem alle Teilnehmer bis Freitag angereist sind, beginnt die Übung mit Einweisungen der Cimic-Kräfte. Dann bekommen die Übenden am Sonntag Kenntnis von einer gravierenden Lageänderung und treffen dann bis Donnerstag kommender Woche alle relevanten Akteure, bauen Verbindungsnetzwerke auf, tragen Informationen zusammen und bewerten diese, um dem Stab mit den für die Führung und die weitere Planung notwendigen Informationen zu liefern.

Zum Abschluss der Übung soll es ein „High Level Meeting“, bei dem sich Vertreter des Innenministeriums, der Vereinten Nationen (UN) und der Nato austauschen. Ziele von „Joint Cooperation“ sind: Üben des Beitrags zum militärischen Planungsprozess und der Stabsbriefings einer multinationalen Abteilung, Üben des Erstellens eines zivilen Lagebildes als Teil einer multinationalen Cimic-Einheit, Üben der Kooperation und Verfahren zwischen Cimic-Einheiten und zivilen Partnern in einer zivilen Katastrophenlage, Bereitstellung einer Plattform für das Militär und die zivilen Akteure zur Übung von Lagebewertungen, Informationsmanagement und den Umgang mit Vertretern der diversen Medien.