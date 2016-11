21-Jähriger fährt in Linienbus

Verkehrsunfall

Nienburg - Ein 21-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen in Nienburg in einen Linienbus gefahren. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt, teilt die Polizei mit.

Der 21- Jährige fuhr gegen 6.50 Uhr mit seinem Opel Astra die Verdener Landstraße stadteinwärts. Im Bereich der Abzweigung Celler Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Linienbus zusammen. Zunächst hieß es, der Unfall habe sich in Höhe der Holtorfer Straße ereignet. Diese Angabe korrigierte ein Polizeisprecher jedoch am Donnerstagmorgen.

Der Bus hatte zum Zeitpunkt des Unfalls eine Leerfahrt und war somit nur mit dem 56-jährigen Fahrer aus Hoya besetzt. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Verdener Landstraße musste während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt werden. Neben vier Einsatzfahrzeugen der Polizei waren noch 13 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg, zwei Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.

