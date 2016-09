Unfall auf der Verdener Landstraße: Zwei Tote

Nienburg - Zwei Männer sind bei einem Autounfall in Nienburg ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Der Fahrer eines der Unfallautos flüchtete zunächst, teilt die Polizei mit.

+ Nach dem Zusammenstoß wurde der Wagen des 38-Jährigen in das Geländer katapultiert. © Feuerwehr

Ein 37-Jähriger wollte gegen 19.40 Uhr am Montagabend mit seinem Wagen von der Verdener Landstraße nach links in den Einmündungsbereich der Lübecker Straße abbiegen. Der dahinter fahrende 38-Jährige, in dessen Fahrzeug mit Celler Kennzeichen noch drei weitere Männer saßen, wollte überholen, obwohl der Vorausfahrende nach Angaben von Zeugen blinkte, sagte Polizeisprecher Thomas Münch. Der 38-jährige Fahrer rammte beim Überholversuch zunächst das abbiegende Auto, ehe das Fahrzeug aus Celle dann gegen ein Brückengeländer geschleudert wurde. Die Teile des Geländers verletzten den 23-jährigen Beifahrer tödlich, heißt es weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den aus dem Landkreis Celle stammenden Mann aus dem Auto schneiden. Ein weiterer 37-jähriger Mitfahrer aus dem Kreis Nienburg wurde schwer verletzt und erlag in der Nacht zu Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, sagte der Polizeisprecher.