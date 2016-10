Linke stören Diskussion mit AfD-Politiker

Rangeleien und Pfefferspray

Nienburg - Linke Vermummte haben in Nienburg einen Diskussionsabend mit einem AfD-Politiker gestört.

Etwa zehn Personen seien am Mittwochabend in den Veranstaltungsraum der Volkshochschule eingedrungen und hätten linksorientierte Parolen skandiert, sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Zwischen den Diskussionsteilnehmern und den Störern kam es zu Rangeleien.

Einer der Teilnehmer versprühte Pfefferspray. Einige Anwesende klagten daraufhin über gereizte Schleimhäute und Atemwege. Verletzt wurde letztlich niemand, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Notrufe hatten jedoch einen größeren Rettungsdiensteinsatz ausgelöst.

Als die Polizei an der Volkshochschule eintraf, waren die Vermummten bereits geflohen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet. Gegen den Teilnehmer, der Pfefferspray versprühte, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

dpa

