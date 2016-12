Zertifikat fürs Wesavi

Ausgezeichnet mit Plakette „KinderFerienLand“

Nienburg/Hannover - Insgesamt 50 Qualitätszertifikate vergab das niedersächsische Wirtschaftsministerium jetzt an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen. Mit dabei war auch das Nienburger Ganzjahresbad Wesavi. Es erhielt die Auszeichnung „KinderFerienLand“.

Mit den Initiativen „KinderFerienLand Niedersachsen“, „ServiceQualität Deutschland in Niedersachsen“ und „Reisen für Alle“ trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Das teilt die TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) mit.

+ Ab sofort gilt das Wesavi als besonders kinder- und familienfreundlicher Betrieb und trägt die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. © Wesavi „Wir sind stolz, mit dem KinderFerienLand Niedersachsen-Logo für unseren Betrieb werben zu können – Besucher sehen nun auf Anhieb, dass wir die besonderen Bedürfnisse von Familien mit Kindern während eines Urlaubs kennen und es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihnen eine möglichst schöne Zeit zu bereiten“, sagt Thomas Wulf, zuständig für Marketing und Betriebswirtschaft bei der Bädergesellschaft der Stadt Nienburg.

Um die Zertifizierung zu erlangen, hatte sich das Wesavi einer Prüfung von rund 50 Kriterien in den Bereichen Service, Sicherheit und Ausstattung gestellt – mit Erfolg. Ab sofort gilt er als besonders kinder- und familienfreundlicher Betrieb und trägt die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Das Wesavi in Nienburg bietet neben dem Schwimmerbecken auch ein Kleinkinderbereich, eine Matschecke (im Sommer), eine Kinderrutsche im Innenbereich sowie eine Kinderrutsche im Außenbereich. Außerdem finden regelmäßige Veranstaltungen wie das Piratenfest statt. Neben diesen Attraktionen im Wasser gibt es auch Schwimmkurse sowie ein Babyschwimmkurs.

Bei der Veranstaltung am Flughafen Hannover erhielten insgesamt 13 Betriebe das „KinderFerienLand“-Zertifikat. Es zeichnet Anbieter in den Kategorien kinder- und familienfreundliche Unterkünfte, gastronomische Einrichtungen sowie Freizeit- und Erlebnisparks aus. Vergeben wird es seit Oktober 2011 von der TMN in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen und der Arbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Lande“. Seit 2016 ist nicht mehr nur die Zertifizierung eines Betriebes, sondern auch eines ganzen Ortes möglich – so wurde die Gemeinde Butjadingen im Mai 2016 der erste offizielle KinderFerienLand Niedersachsen-Ort.

Für jede der Kategorien gibt es einen umfangreichen Kriterienkatalog, der den Mindeststandard für einen gelungenen Familienurlaub abbildet. Bei der Prüfung machen die Betriebe je nach Kategorie Angaben zu Wohn-, Schlaf- und Spielbereich, zur Orientierung vor Ort oder zu speziellen Speisenangeboten für Kinder. Hinzu kommen Fragen zu Sicherheit, Service und Sanitäreinrichtungen. Im Anschluss untersucht ein unabhängiger, geschulter Prüfer den Betrieb. Die Teilnahme an dieser Zertifizierung ist freiwillig und hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Eine Übersicht der bis heute 258 zertifizierten Betriebe gibt es im Internet.

