Fässer mit unbekannter Flüssigkeit

Mit einem Hubarbeitsgerät wurden die Fässer zur Zwischenlagerung in Überfässer gehoben.

Nienburg - Von Nikias Schmidetzki. Bereits am Mittwochnachmittag waren zwei Fässer mit einer unbekannten Flüssigkeit im Bereich des Nordringes aufgefallen. Der Zugführer des ABC-Zuges nahm Proben, die im Labor des Landkreises bis in die frühen Abendstunden analysiert wurden.

+ So standen die Fässer mit der noch unbekannten Flüssigkeit im Bereich des Nordrings. © Marc Henkel

Die Analyse ergab jedoch, laut Feuerwehr-Pressesprecher Marc Henkel, kein eindeutiges Ergebnis, so dass die Fässer entfernt werden sollten. Das örtliche Abfallunternehmen hatte bereits geschlossen, so dass die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg, sowie weiteres Personal des ABC-Zuges des Landkreises Nienburg angefordert wurden. Unter Schutzkleidung hoben sie die Fässer mit einem Hubarbeitsgerät in Überfässer, um eine sichere Zwischenlagerung zu gewährleisten, bis es eine Entscheidung zum Verbleib gibt.