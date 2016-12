Erneut Tankstellenüberfall

Täter bedrohte Mitarbeiter mit Messer

Nienburg - Ein maskierter Mann überfiel die Star-Tankstelle in der Hannoverschen Straße am Donnerstagabend, 8. Dezember, kurz vor 21 Uhr.

Gestern Abend, kurz vor 21 Uhr, überfiel ein maskierter Mann die Star-Tankstelle an der Hannoverschen Straße in Nienburg. Der Räuber forderte den Mitarbeiter zur Herausgabe des Geldes auf, bedrohte in dabei mit einem Messer und erbeutet eine geringe Menge Schein- und Hartgeld. Nachdem er das Geld in einer Plastiktüte verstaut hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Berliner Ring.

An den sofortigen Fahndungsmaßnahmen waren Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion sowie den angrenzenden Kommissariaten beteiligt. Die Ermittler in Nienburg bitten eventuelle Zeugen des Überfalles sowie Passanten und Fahrzeugführer, die sich zur Tatzeit im Nahbereich aufgehalten haben und etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 05021 / 97780 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

"Der flüchtige Tatverdächtige ist zirka 180 Zentimeter groß und schlank. Bei der Flucht führte er eine Plastiktüte mit sich. Mehr Details zur Täterbeschreibung haben wir zur Zeit noch nicht. Manchmal sind es lediglich vermeintliche Kleinigkeiten, die vielleicht jemand beobachtet hat, für uns ist jeder Hinweis wichtig," erklärt Axel Bergmann, Sprecher der Polizei in Nienburg.

Quelle: BlickPunkt Nienburg