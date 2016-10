Leichtkraftrad brannte in Garage

Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres

+ © Polizei Nienburg Große Schäden richtete das Feuer am Motorrad an. © Polizei Nienburg

Holtorf. In einer Garage an der Straße "Lindenkamp" in Holtorf war am Donnerstag ein Leichtkraftrad in Brand geraten.

Gegen 13.15 Uhr bemerkten Nachbarn das Feuer aufgrund der Rauchentwicklung noch rechtzeitig. Nachdem der Geschädigte die Feuerwehr alarmiert hatte, unternahm er noch erste Löschversuche. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehr als 3000 Euro. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus, da das Krad kurz vor dem Brand noch benutzt worden war. Neben der Polizei waren noch der Stadtbrandmeister Stephan Ottens aus Nienburg sowie sechs Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holtorf im Einsatz.

Quelle: BlickPunkt Nienburg