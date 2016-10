Drei Vorfälle: Diebe fahren mit Auto in Eingangstür

Schaden beläuft sich auf fünfstellige Summe

Landkreis - In der Nacht zum Freitag, 21. Oktober, machten sich Diebe einen "leichten Einstieg" in ihre Ziele: Kurzerhand fuhren die Täter in Nienburg, Drakenburg und Rohrsen mit ihrem Auto in die Eingangstüren diverser Geschäfte.

Zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen Freitagnacht. Ziel der Täter waren in Nienburg in der "Hannoverschen Straße", ein Werkzeuggeschäft, in Rohrsen in der Straße "Am Büschen" ein Discounter und in Drakenburg in der "Verdener Landstraße" eine Tankstelle.

In allen drei Fällen fuhren der oder die Täter dabei - vermutlich mit einem Pkw - durch beziehungsweise in die Eingangstüren. Erfolgreich waren sie hierbei aber nur in Nienburg. Dort konnten sie aus dem Fachmarkt diverse Werkzeuge entwenden.

In den anderen beiden Fällen ließen sie nach Einfahren der Türen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Obwohl die Polizei in allen Fällen sehr zeitnah vor Ort war, konnten die Täter unerkannt entkommen.

Die Schäden belaufen sich insgesamt auf einen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern es Zeugen gibt, die Hinweise zu den Vorfällen oder Tätern geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021/ 97780 zu melden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg