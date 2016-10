Anhängerbrand neben Wohngebäude

Landsberger Feuerwehrmann und Nachbar reagiert schnell

Landesbergen - Dank des schnelles Einsatzes eines Feuerwehrmannes - und gleichzeitig Nachbarn - konnte bei einem Anhängerbrand Montagnacht in Landesbergen Schlimmeres verhindert werden.

Eine Alarmierung riss in der Nacht auf Montag die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Landesbergen und Leese aus dem Schlaf. Anwohner hatten in der Nacht den Brand eines beladenen Anhängers an einem bewohnten Gebäude in Hahnenberg gemeldet.

+ Durch den schnellen Einsatz konnte in der Nacht zum Montag Schlimmeres verhindert werden. © Feuerwehr Landesbergen Ein in der Nähe wohnender Kamerad der Feuerwehr Landesbergen reagierte schnell und zog den Anhänger vom Wohngebäude weg, um größeren Schaden und eine mögliche Brandausbreitung zu verhindern.

Die angerückten Kräfte unter Einsatzleitung des Ortsbrandmeisters Lars Engelke setzten mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz mit zwei Strahlrohren ein, um das Feuer schließlich unter ihre Kontrolle zu bringen.

Das angrenzende Wohnhaus wurde zunächst evakuiert, mit der Wärmebildkamera auf Brandnester kontrolliert und vorsorglich gekühlt – schlimmerer Schaden konnte glücklicherweise abgewendet werden, sodass das Gebäude weiterhin bewohnbar bleibt. Neben den Kräften der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort und hat Ermittlungen zum Vorgang aufgenommen.

