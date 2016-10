Dachstuhlbrand in Liebenau mit starker Rauchentwicklung

Anwohner sollten Fenster und Türen schließen

Liebenau - Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Sonntagmorgen in der Danziger Straße in Liebenau gekommen. Gegen 8.30 Uhr bemerkten die Bewohner eines Bungalows selbst den Brand, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.

Die Bewohner blieben unverletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner per Radio gebeten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort geriet der Dachstuhl des Einfamilienhauses vermutlich durch auf dem Dachboden neben der Heizungsanlage gelagertes Holz in Brand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

