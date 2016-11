Unfall: Kind fällt aus Kinderwagen

Fußgänger erlitt Fußbruch, Ehefrau einen Schock

Lavelsloh. Ein Kind fiel aus dem Kinderwagen, nachdem ein Autofahrer in Lavelsloh mit dem Schiebenden und dem Wagen zusammengestoßen war.

Am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr war ein Pärchen mit dem Kinderwagen auf der "Lavelsloher Straße" gegangen. Da sich in dem Bereich kein Bürgersteig befand, benutzten sie die Straße. In Höhe einer Firmenzufahrt wurden die Personen von einem silbernen Auto überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Fußgänger samt Kinderwagen. Das Kleinkind fiel aus dem Kinderwagen, bleib aber unverletzt. Der angefahrene Fußgänger hingegen kam mit einem gebrochenen Fuß und Prellungen ins Sulinger Krankenhaus. Seine 23-jährige Ehefrau erlitt einen Schock.

Das silberne Auto soll anschließend in Richtung Essern weitergefahren sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Stolzenau unter Tel. 05761/92060 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)