Versuchter Einbruch in Commerzbank

Mindestans ein Täter noch flüchtig

Hoya - Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Hoya zu einem versuchten Einbruch in die dortige Filiale der Commerzbank.

Mindestens zwei Täter drangen in den SB-Bereich der Bank ein, versuchten den Geldautomaten mit mitgebrachten Hebelwerkzeugen zu öffnen und lösten dabei Alarm aus. Das berichtet die Polizei.

Die eintreffenden Beamten der Polizei Hoya haben noch einen der Täter in unmittelbarer Nähe des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen. Mindestens ein weiterer Mann ist noch flüchtig, eine Beschreibung liegt derzeit jedoch nicht vor.

Es gelangt den Tätern nicht, den Geldautomaten zu öffnen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Bremerhaven, der bereits polizeilich bekannt war. Aufgrund fehlender Haftgründe musste er jedoch nach Rücksprache mit der zuständigen Statasanwaltschaft Verden wieder entlassen werden.