36-Jährigen nach Kneipenbesuch ausgeraubt

Bewusstlos geschlagen

Hoya - Ein Mann aus Hoya wurde in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr bewusstlos geschlagen und ausgeraubt.

Der 36-Jähriger ging nach einem Kneipenbesuch in der Innenstadt zu Fuß nach Hause, berichtet ein Polizeisprecher am Dienstag. Als er sich in der Straße „Am Sportplatz" befand, verspürte er von hinten ein bis zwei Schläge im Bereich der Nieren und auf dem Kopf. Anschließend verlor er kurz das Bewusstsein.

Wenig später stellte er in seiner Wohnung fest, dass ihm Wertgegenständen fehlen. Sofern es Zeugen des nächtlichen Vorfalls gibt, bittet die Polizei Hoya, dass sich diese unter der Telefonnummer 04251/934640 dort melden.

jom

Rubriklistenbild: © dpa