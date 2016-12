769 Jahre Hoyerhäger Dorfgeschichte auf 668 Seiten

Chronik erschienen / Mitautorin Wiltraut Meyer: Das Puzzeln hat viel Spaß gemacht

+ Hoyerhagens Bürgermeister Henning Thorns (links) blätterte als einer der ersten durch die fertige Chronik, erstellt von (von links) Johann und Wiltraut Meyer, Hartmut Bösche und Dr. Ulrich Steller. - Foto: Alisa Castens

Hoyerhagen - Von Alisa Castens. Jedes Dorf hat seine ganz eigene Geschichte. Zeitzeugen sind nicht nur wir Menschen. Es sind auch die alten Gebäude, die seit Jahrhunderten an ihrem Platz stehen. Sie zeugen auch von der Geschichte eines Dorfs, dessen Geburtsname „Gräflicher Hagen“ lautet. Heute kennen wir es als Hoyerhagen, geografischer Mittelpunkt Niedersachsens. In vielen Jahren langer Arbeit haben Wiltraut und Johann Meyer eine fast 700-seitige Dorfchronik über die Höfe, Häuser und Familien Hoyerhagens erstellt und sie nun – pünktlich vor Weihnachten – veröffentlicht. Weitere Teile des Buchs stammen von Heimatforscher Hartmut Bösche und von Dr. Ulrich Steller, dem ehemaligen Leiter des Serumswerks in der Domäne Memsen.

Die Arbeit begann, als Wiltraut und Johann Meyer 1996 zum 80. Geburtstag von Johann Meyers Vater eine Chronik ihres Hofs erstellten. Bei ihren Nachforschungen im Niedersächsischen Staatsarchiv Hannover und in den Kirchenbüchern der Region stießen sie immer wieder auf Schriftstücke über die anderen Höfe und Häuser Hoyerhagens, die sie gleich mit abschrieben oder kopierten. Es sammelte sich ein Berg voller Dokumente, die schon bald über 50 Aktenordner füllten.

Unterstützung bei der Auswertung erhielten Meyers von Heimatforscher Hartmut Bösche aus Verden. Er half bei der Übersetzung der alten Schriftstücke und bei der Suche in den Archiven.

Der Chronik erster Teil

Der Hoyerhäger Heino Hanfeld hatte bereits mit der Materialsammlung für eine Dorfchronik begonnen, konnte sie bis zu seinem Tod im Jahr 2001 aber nicht zusammenstellen. 2003 begannen Wiltraut und Johann Meyer, alte Fotos der Häuser im Dorf zu sammeln – oder neue zu machen, wenn keine vorhanden waren.

Die Geschichte der einzelnen Häuser und der Familien, die darin wohnten, lässt sich ziemlich sicher bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Die Hoyerhäger Kirchenbücher reichen bis 1714 zurück, weisen allerdings von 1742 bis 1764 eine Lücke auf. Dies sei „sehr verdrießlich“, kommentierte bereits ein Pastor, der in den Folgejahren nach 1764 in Hoyerhagen arbeitete.

Aus anderen Archivakten lassen sich bis ins 16. Jahrhundert einigermaßen sichere Aussagen über die Bewohner der Höfe treffen.

Der Arbeitsaufwand für das Erstellen der Chronik ist mit Stunden gar nicht zu beziffern, beschreiben die Heimforscher. Beim Forschen in den Archiven verstrich schnell Tag um Tag. Während ihrer Recherchen stellten sie sich die Fragen:

– Wer hat auf den Höfen gelebt?

– Wer lebt heute dort?

– Wo sind die vorher dort Lebenden geblieben?

– Wer ist von wo dazu gezogen?

„Es hat uns viel Spaß gemacht, die Puzzle-Teile zusammenzufügen, und gleichzeitig haben wir dadurch die Hoyerhäger kennengelernt“, erzählt Wiltraut Meyer.

Der Chronik zweiter Teil

Den zweiten Teil der Chronik hat Hartmut Bösche verfasst. Bösche, der seine Schulzeit in Hoya verbrachte, war schon immer von Geschichte begeistert und hat bereits in Archiven rund um die Welt geforscht. Er ergänzte die Chronik und beleuchtet das Hoyerhagen der Grafenzeit sowie die frühe Geschichte der Kirchengemeinde. Die Geschichte des Dorfs lässt sich – durch seine Gründungsurkunde – bis zur Entstehung 1247 zurückverfolgen. Damals erstand der Hoyaer Graf die Rechte an der Fläche vom Bremer Erzbischofs. Er lies eine Siedlung anlegen, und es entstand der „Gräfliche Hagen“

Der Chronik dritter Teil

Der dritte Teil der Chronik besteht aus der von Dr. Ulrich Steller verfassten Geschichte Memsens. Eine Dissertation über die Fütterung der Kutschpferde der weißgeborenen Memser aus dem Jahr 1941 inspirierte ihn zu weiteren Nachforschungen über das anfang gräfliche, später sogar königliche Gestüt am Rand des Sellingslohs, von dem die weißgeborenen Memser stammten – verewigt im niedersächsischen Landeswappen.

Der Chronik Fortführung?

Die Chronik ist nun fertig. Doch die Verfasser sind sich einig: Weitere Nachforschungen würden noch viel Interessantes über das Dorf zu Tage fördern. Hartmut Bösche sieht mit der Veröffentlichung des Werks die Chance, die Hoyerhäger auf ihre Geschichte aufmerksam zu machen und weitere Anekdoten zusammenzutragen.

Verkaufsstellen:

Die Dorfchronik im Format Din A 4 umfasst 668 Seiten und kostet 55 Euro. Sie ist erhältlich in der „Blumenstube Elsner“ (Hauptstraße 44) und bei Familie Meyer (Rohlfener Straße 3 oder 8).