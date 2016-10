2,61 Promille

Hoya - Am Freitagabend kontrollierten Beamte in Hoya in der Weserstraße den Fahrer eines 28-jährigen VW Polo Fahrer, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Bei der Kontrolle stellten sie einen Atemalkohol von 2,61 Promille fest. Zudem war der junge Mann aus Dörverden nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Fahrer sowie der Halter des Fahrzeugs müssen sich nun strafrechtlich verantworten, wie die Polizei mitteilt.

